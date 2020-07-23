السعودية اليوم / الصين تطلق مسبارها الفضائي إلى المريخ



بكين 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واس

أطلقت الصين اليوم المهمة /تيانوين 1-/ وهي أول مهمة مستقلة لها لاستكشاف كوكب المريخ.

وأوضحت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أنه تم إطلاق صاروخ /لونغ مارش 5/ الذي يحمل المركبة الفضائية من قاعدة وينشانغ في جزيرة هاينان الصينية (جنوب) وسط .

ويرتقب أن تؤكد السلطات الصينية نجاح عملية الإطلاق في الساعات المقبلة.

وتهدف المهمة إلى استكشاف بيئة المريخ والبحث عن ملامح للحياة.

وتأمل الصين في أن تحقق في هذه المحاولة المستقلة الأولى ما أنجزته الولايات المتحدة تقريبا خلال عدة سنوات من المهمات إلى المريخ منذ الستينيات.

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10:09ت م

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