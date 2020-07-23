السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 569 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا



برلين 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واس

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 569 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المعهد صباح اليوم أن عدد المصابين ارتفع بذلك إلى 203 آلاف و368 شخصا على الأقل منذ بداية بداية انتشار المرض في ألمانيا.

وأضاف أن عدد حالات الوفاة إثر الإصابة بالفيروس بلغ 9101 حالة حتى اليوم، وزاد بذلك على ما تم رصده حتى أمس الأربعاء بإجمالي 6 حالات وفاة.

وبحسب تقديرات المعهد، تجاوز حتى الآن 189 ألف شخص الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.

// انتهى //

09:57ت م

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برلين 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واسأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 569 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في غضون يوم واحد.وأوضح المعهد صباح اليوم أن عدد المصابين ارتفع بذلك إلى 203 آلاف و368 شخصا على الأقل منذ بداية بداية انتشار المرض في ألمانيا.وأضاف أن عدد حالات الوفاة إثر الإصابة بالفيروس بلغ 9101 حالة حتى اليوم، وزاد بذلك على ما تم رصده حتى أمس الأربعاء بإجمالي 6 حالات وفاة.وبحسب تقديرات المعهد، تجاوز حتى الآن 189 ألف شخص الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.// انتهى //09:57ت م0025

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