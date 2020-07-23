

المدينة المنورة 02 ذو الحجة 1441هـ الموافق 23 يوليو 2020م واس

نبّهت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من نشاط الرياح السطحية، وتكوّن للسحب الرعدية على محافظتي العيص ووادي الفرع بمنطقة المدينة المنورة اليوم، وتشمل تأثيراتها تدني مدى الرؤية.

وبينت أن الحالة تستمر حتى السابعة من مساء اليوم.

// انتهى //

09:42ت م

0024





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "الأرصاد" : سحب رعدية على محافظتي العيص ووادي الفرع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.