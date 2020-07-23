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انخفاض صادرات السعودية من النفط 65% في مايو
تراجع إجمالي الصادرات بما في ذلك السلع غير النفطية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أظهرت بيانات رسمية، اليوم الخميس، أن قيمة صادرات المملكة من النفط انخفضت 65% في شهر مايو مقارنة مع نفس الشهر قبل عام، لتهبط بما يعادل 12 مليار دولار.
وانخفضت الصادرات غير النفطية السعودية 31.9% على أساس سنوي في مايو 2020، لتهبط إلى 12640 مليون ريال، بحسب العربية.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء إنه مقارنة مع أبريل، تراجع إجمالي الصادرات، بما في ذلك السلع غير النفطية مثل الكيماويات والبلاستيك، بنسبة 1.6% أو بنحو 160 مليون دولار.
وقال وزير المالية محمد الجدعان أمس إن بيانات شهر يوليو الجاري تبشر بتعافياً اقتصادياً لكن ما زال هناك الكثير من الضبابية.
وأضاف الجدعان أن وتيرة انكماش اقتصاد السعودية ستقل على الأرجح عن 6.8% توقعها صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن الطلب على السياحة في السعودية زاد في يوليو بفضل الطلب المحلي.
وفيما يتعلق بصندوق الاستثمارات العامة قال الجدعان “صندوق الاستثمارات العامة يملك سيولة وفيرة”.
وأوضح الجدعان أن الإنفاق في الميزانية المعلن في ديسمبر سيظل على الأرجح دون تغيير حتى نهاية العام، لكن مع إعادة التخصيص لبعض القطاعات.
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