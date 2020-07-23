استقبل قاتل ابنه في منزله وهذا ما دار بينهما

2020-07-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

سرد متابعات الخليج 365 طلال دخيل الحازمي تفاصيل لقائه بوالد سعود فيصل الحازمي الذي تسبب في مقـتله قبل 6 سنوات، وماذا قال لوالد المجني عليه أثناء استقبال الأخير له في المنزل.

وقال طلال إنه سجد شكراً لله بمجرد علمه بتنازل والد القـتيل عن القصاص منه، وقرر زيارته في المنزل فور خروجه من السجن ليقبّل رأسه ويقدم له الشكر نظير تنازله عن القصاص، بحسب عكاظ.

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المقابلة:

وتابع أنه لا يملك إلا أن يقول لوالد سعود “جزاك الله خيرًا” لأنه بسبب موقفه كتبت له حياة جديدة، مبينًا أنه قال لوالد المجني عليه: “أنا ابنك الذي لم يمت وأنت بمثابة والدي، وموقفك هذا لن أنساه ما حييت، واستقبالك هذا جعلني أرتاح أكثر من الذنب الذي ما زلت نادمًا عليه، وأسأل الله أن يسامحني”.

كما قدم طلال الحازمي شكره لكل مَن ساهم في عتق رقبته، وكل مَن كان له دور في تنازل أسرة المجني عليه عن القصاص منه.

تفاصيل الحادث:

ويعود الحادث إلى ما قبل 6 سنوات بعد مشاجرة وقعت بين طلال وخال المجني عليه بمنطقة صحراوية خارج عرعر، وحينما ناصر سعود (المجني عليه) خاله حاول طلال الهرب بمركبته وحينما حاول سعود اللحاق به تعرض للدهس، وتوفي بعد نقله للمستشفى.

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