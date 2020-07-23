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لماذا هطلت الأمطار على الأحساء أمس في غير موسمها المعتاد؟
الحدث تكرر عام 1993 في الشهر نفسه
متابعات الخليج 365 - الأحساء
أوضح أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، سبب هطول الأمطار على مدينة الأحساء أمس الأربعاء، في غير موسمها المعتاد.
وقال المسند في تغريدة له عبر تويتر، إن هذا الحدث تكرر عام 1993 في الشهر نفسه، مشددًا على أن تلك الأحوال نادرة جدًا، حيث إنه قد تسقط أمطار صيفية في الشرق أو الشمال أو الوسط، وتكون معترضة ومحدودة وسريعة وبالتالي هي نادرة، وسببها توافر عوامل جوية سطحية وعلوية.
طقس اليوم:
وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم تكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.
كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم وحائل تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.
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