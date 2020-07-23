“المواطن” في مهرجان بللسمر السادس ومزارعون يعرضون البُر

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“متابعات الخليج 365” في مهرجان بللسمر السادس ومزارعون يعرضون البُر
استعرضوا بعض الأدوات الحرفية المستخدمة في الزمن الماضي
متابعات الخليج 365-فهد القحطاني- بللسمر
استعرض عددٌ من المزارعين خلال فعاليات مهرجان بللسمر السادس الذي أقيم مساء أمس، أنواعًا من محاصيل البُرِّ المتنوعة وبعض الأدوات الحرفية التي تستخدم في الزمن الماضي.
والتقت “متابعات الخليج 365” بالمزارع سعيد مسفر عثمان والمزارع علي بن سعيد بن جروان الأسمري وتحدثا عن منتجاتهما من البر وأنواعه، وقالا إنه يتم زراعة سبعة أنواع من البر وتختلف كل مزرعة عن الأخرى عند كل مزارع.
وأشارا إلى أنهما وجدا دعمًا من وزارة الزراعة؛ ما ساعدهما وأعطى لهما دافعًا لزيادة الإنتاج والبيع للمنتج الخاص بهما الخالي من أي نوع من المواد الكيماوية.
في سياق متصل، قدم المزارعون الشكر والثناء لأمير منطقة عسير تركي بن طلال على زيارته لهم مساء أمس وعلى تشجيعه للمزارعين بمركز بللسمر.
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