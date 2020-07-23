محافظ أحد رفيدة يكرم إعلاميي وإعلاميات صيف 41 بخطابات شكر

2020-07-23

متابعات الخليج 365- فهدالقحطاني- أحدرفيدة

كرم محافظ أحد رفيدة الأستاذ متعب بن ناصر المتعب، 30 إعلاميًا وإعلامية وسنابياً، بخطابات شكر وتقدير، نظير جهودهم وتعاونهم الإعلامي البناء، في تغطية فعاليات صيف المحافظة 41 والتي حظيت بنشر إعلامي موسع في صحف ورقية وإلكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي، وأظهر جميع الفعاليات المختلفة في المحافظة ومراكزها الإدارية.

Advertisements

وتقدم رئيس اللجنة الإعلامية في المحافظة خالد آل مريّح، بجزيل الشكر والتقدير للزملاء والزميلات، والذين كانوا في قمة التعاون البنّاء لنشر جميع أخبار فعاليات الصيف، ومناسبات وأنشطة وبرامج المحافظة المختلفة، مضيفًا أنه تسلم خطابات الشكر والتقدير من محافظ أحد رفيدة وذلك تطبيقًا للتباعد الاجتماعي للوقاية من كورونا ونظرًا لإقامة معظم المكرمين والمكرمات،خارج المحافظة، وسيتم إيصالها لهم.

من جهته، قدم محافظ أحد رفيدة، عبارات الشكر والتقدير للمكرمين والمكرمات، مؤكدًا أن تعاونهم واهتمامهم كان مثمرًا لخدمة المحافظة وفعاليات الصيف.

المزيد

جديد الأخبار