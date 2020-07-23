محمد بن مسعود - الدمام - منذ بدء العمل بها وعبر 24 عيادة موزعة في المنطقة ومتاحة للجميع استقبلت عيادات "تطمن" في منطقة عسير، أكثر من 26 ألف مستفيد؛ وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن؛ حيث يتم تقديم خدمات عيادة "تطمن" من خلال 24 عيادة موزعة في المنطقة. يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس "كورونا" المستجد المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، التي قد يصاحبها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، ومقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.عيادات تطمن

23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441 09:49 AM منذ بدء العمل بها وعبر 24 عيادة موزعة في المنطقة ومتاحة للجميع Advertisements أكثر من 26 ألف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في عسير أكثر من 26 ألف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في عسير استقبلت عيادات "تطمن" في منطقة عسير، أكثر من 26 ألف مستفيد؛ وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن؛ حيث يتم تقديم خدمات عيادة "تطمن" من خلال 24 عيادة موزعة في المنطقة. يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس "كورونا" المستجد المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، التي قد يصاحبها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، ومقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة. الكلمات المفتاحية

، أكثر من 26 ألف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في عسير ،

المصدر : الخليج 365

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