محمد بن مسعود - الدمام - قالت الأمانة: نُفّذت خلال 7 أيام.. وذلك لطرق أكثر كفاءة وجودة أعلنت أمانة منطقة الرياض عن إصلاح ومعالجة أكثر من 308 آلاف متر مربع لطرقات العاصمة. وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: لطرق أكثر كفاءة وجودة.. #أمانة_منطقة_الرياض تنفذ أعمال إصلاحات ومعالجة لطرقات العاصمة بمساحة تتجاوز ٣٠٨ آلاف متر مربع، خلال ٧ أيام، ومن 10 إلى 16 يوليو حيث بلغت أعمال السفلتة 279425م2.أمانة الرياض الرياض 23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441 09:24 AM قالت الأمانة: نُفّذت خلال 7 أيام.. وذلك لطرق أكثر كفاءة وجودة Advertisements الرياض.. إصلاحات ومعالجة 308 آلاف متر مربع من الطرقات الرياض.. إصلاحات ومعالجة 308 آلاف متر مربع من الطرقات أعلنت أمانة منطقة الرياض عن إصلاح ومعالجة أكثر من 308 آلاف متر مربع لطرقات العاصمة. وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: لطرق أكثر كفاءة وجودة.. #أمانة_منطقة_الرياض تنفذ أعمال إصلاحات ومعالجة لطرقات العاصمة بمساحة تتجاوز ٣٠٨ آلاف متر مربع، خلال ٧ أيام، ومن 10 إلى 16 يوليو حيث بلغت أعمال السفلتة 279425م2. الكلمات المفتاحية ، الرياض.. إصلاحات ومعالجة 308 آلاف متر مربع من الطرقات ،

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