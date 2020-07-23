الإمارات: حريصون على وحدة ليبيا

الخميس 23 يوليه 2020

أكدت دولة الإمارات حرصها على وحدة ليبيا وتحقيق الأمن والاستقرار على كامل أراضيها، مُشددة على موقفها الثابت الداعم للمسار السياسي لحل الأزمة وفقاً لمقررات الأمم المتحدة ومخرجات مؤتمر برلين، وعلى دعمها لجهود المجتمع الدولي للتوصل إلى حل سياسي للأزمة وما تبذله مصر من جهود في هذا الصدد، انطلاقاً من الإيمان العميق بأن أمن واستقرار ليبيا هو ركيزة للأمن القومي المصري والعربي، مؤكدة تطلعها إلى التوصل إلى تسوية سياسية وحل سلمي ليبي - ليبي.



وبحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال اتصال مرئي مع نائب رئيس مجلس النواب الليبي أحميد حومة ووزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية عبد الهادي لحويج تطورات الأوضاع في ليبيا وسبل دعم جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية.

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وأكّد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال الاتصال المرئي حرص دولة الإمارات على وحدة ليبيا الشقيقة وتحقيق الأمن والاستقرار على كامل أراضيها. وأشار سموه إلى موقف دولة الإمارات الثابت الذي يتسق مع موقف المجتمع الدولي الداعم للمسار السياسي لحل الأزمة الليبية وفقاً لمقررات الأمم المتحدة ومخرجات مؤتمر برلين. وقال إن دولة الإمارات تدعم جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية وما تبذله جمهورية مصر العربية الشقيقة من جهود كبيرة في هذا الصدد انطلاقاً من الإيمان العميق بأن أمن واستقرار ليبيا هو ركيزة للأمن القومي المصري والعربي.

وأكد أن دولة الإمارات تتطلع إلى التوصل إلى تسوية سياسية وحل سلمي ليبي - ليبي وتأمل من الأشقاء في ليبيا تغليب المصلحة الوطنية، من أجل تحقيق الاستقرار والأمن في بلادهم، ودعم تطلعات الشعب الليبي الشقيق في التنمية والازدهار.