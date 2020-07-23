السعودية | فتح المنافذ البرية بين المملكة والإمارات والكويت والبحرين

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن فتح المنافذ البرية بين المملكة والإمارات والكويت والبحرين والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 دقيقتين - 9:26 صباحًا, 23 يوليو 2020 م المناطق_الرياض فتحت المنافذ البرية على الحدود الكويتية ومملكة البحرين ودولة الامارات العربية المتحدة أبوابها لاستقبال المواطنين والمواطنات السعوديين وأفراد أسرهم (زوج، زوجة، أبناء ، والدين) لأرض الوطن بدون تصريح مسبق إبتداءً من اليوم الخميس ، وكذلك لمرافقيهم من العمالة المنزلية .

وكانت المنافذ البرية قد تم اقفالها في 7 من مارس لعام 2020 في إطار جهود منع انتقال عدوى بفيروس كورونا الجديد ( covid 19 ) ومحاصرته والقضاء عليه.

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