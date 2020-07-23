شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يوجه بمواصلة العمل خلال فترة إجازة عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت إمارة المنطقة الشرقية، أن توجيه سموه شمل تأكيد إنجاز معاملات المستفيدين، وإنهائها وفق الأولوية، واستقبال المستفيدين من خدمات الإمارة عبر المركز الشامل، مع التأكد من التزامهم بالإجراءات الاحترازية، موضحةً أن ديوان الإمارة يستقبل استدعاءات المستفيدين، سواءً عبر الحضور إلى المركز الشامل بديوان الإمارة، أو من خلال خدمة الاستدعاء الإلكتروني في "منصة أبشر"، دون الحاجة إلى مراجعة ديوان الإمارة.
وأضافت أن توجيه سموه شمل الجهات الحكومية في المنطقة، باتباع الإجراءات الاحترازية عند تقديم الخدمات، وتهيئة الأماكن العامة والمتنزهات لاستقبال المستفيدين، مع متابعة التزامهم بالإجراءات الاحترازية، وتكثيف جهود التوعية، بما يضمن استمتاع الجميع بهذه الأماكن في أجواء آمنة وصحية، والانتهاء من إعداد الجوامع التي ستقام فيها صلاة عيد الأضحى المبارك بما يضمن التزام المصلين بالبروتوكولات الوقائية، سائلةً الله للجميع السلامة.
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