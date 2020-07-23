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أمير الكويت يغادر إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج
متابعات الخليج 365 - واس
غادر أمير دولة الكويت الشقيقة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بلاده فجر اليوم متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية وذلك لاستكمال العلاج.
وقد كان في وداع أمير الكويت على أرض المطار نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، والشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، والوزراء وعدد من كبار المسؤولين بالدولة.
وكان في معية سموه أمير الكويت نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
وكان الديوان الأميري الكويتي قد أعلن في وقت سابق، دخول أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية روتينية.
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