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5 مناطق تتعرض لأقوى موجة حر في صيف 1441
توقعات بهطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر اليوم وغدًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني أن تتعرض أجزاء من المدينة المنورة وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية، لموجة حر تعتبر أقوى موجة حر تعيشها صيف هذا العام 1441هـ.
وأضاف الحصيني في تغريدة له عبر تويتر، أنه من المتوقع أن يخف الحر قليلًا بداية من يوم غد الجمعة بواقع من 2 إلى 3 درجات مئوية على الرياض والشرقية؛ لمدة ثلاثة أيام، ثم تعاود درجات الحرارة الارتفاع مرة أخرى.
وتابع أنه متوقع اليوم الخميس وليلة الجمعة هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة إلى متوسطة، مع رياح نشطة هابطة من السحب مثيرة للغبار، على أجزاء من منطقة الرياض بما فيها العاصمة الرياض، وكذلك منطقة جازان، مشيرًا إلى أن ن الأمطار ستمتد إلى أجزاء من مناطق: عسير والباحة، وغرب وجنوب الشرقية، ونجران والربع الخالي ومكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى أجزاء من اليمن وسلطنة عمان والإمارات، كما أنه من المتوقع هبوب رياح على منطقة تبوك، والساحل الغربي.
طقس اليوم:
وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم تكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.
كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم وحائل تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.
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