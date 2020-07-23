2020-07-23

جراحة نوعية في أحد رفيدة لتثبيت كسر مفتت في ركبة شاب

متابعات الخليج 365- فهدالقحطاني- أحدرفيدة

نجح فريق طبي مختص في وحدة جراحة الإصابات الرياضية بمستشفى أحد رفيدة العام في إجراء عملية نوعية لشاب تعرض لحادث مروري نتج عنه كسر مفتت في الركبة مع خلع في الرباط الصليبي الخلفي.

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وقالت صحة عسير إنه تم إجراء عملية ناجحة ودقيقة للمريض عبر فريق طبي بقيادة استشاري الإصابات الرياضية الدكتور عبدالله الفيفي، وذلك لتثبيت الكسر وإعادة الرباط الصليبي الخلفي، حيث تعد هذه الحالة من الحالات المهمة، وتم خروج المريض في اليوم التالي من العملية بصحة جيدة.

وبحسب صحة عسير، يخضع الشاب حاليًا للعلاج الطبيعي، فيما شارك في العملية أخصائي العظام الدكتور يعرب عزاوي وطبيب العظام المقيم الدكتور محمد حكمي واستشارية التخدير الدكتورة فاطمة قرماد وفنية العمليات هند الشهراني.

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