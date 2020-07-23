- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
أظهر أحدث إحصاء لـ"رويترز"، أن أكثر من 15.1 مليونًا شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، كما أن 616276 شخصًا توفوا جراء الفيروس.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أول حالات في الصين في ديسمبر عام 2019.
وتَصَدرت الولاياتُ المتحدة القائمةَ مسجلة 142033 حالة وفاة، وثلاثة ملايين و916922 حالة إصابة.
واحتلت البرازيل المركز الثاني مسجلة 81487 حالة وفاة و2 مليونًا و159654 حالة إصابة.
وحلت روسيا في المركز الرابع مسجلة 12580 حالة وفاة و783328 حالة إصابة.فيروس كورونا الجديد
23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441 08:37 AM
في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أول حالات بالصينعلى مستوى العالم: حالات الإصابة بكورونا تتجاوز 15.1 مليونًا والوفيات 616276
أظهر أحدث إحصاء لـ"رويترز"، أن أكثر من 15.1 مليونًا شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، كما أن 616276 شخصًا توفوا جراء الفيروس.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أول حالات في الصين في ديسمبر عام 2019.
وتَصَدرت الولاياتُ المتحدة القائمةَ مسجلة 142033 حالة وفاة، وثلاثة ملايين و916922 حالة إصابة.
واحتلت البرازيل المركز الثاني مسجلة 81487 حالة وفاة و2 مليونًا و159654 حالة إصابة.
وحلت روسيا في المركز الرابع مسجلة 12580 حالة وفاة و783328 حالة إصابة.
، على مستوى العالم: حالات الإصابة بكورونا تتجاوز 15.1 مليونًا والوفيات 616276 ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر على مستوى العالم: حالات الإصابة بكورونا تتجاوز 15.1 مليونًا والوفيات 616276 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.