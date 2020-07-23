محمد بن مسعود - الدمام - العدد الإجمالي للإصابات وصل لمليونين و227514 والضحايا 82771 سجلت البرازيل 67860 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 1284 وفاة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى مليونين و227514 والوفيات إلى 82771. وتحتل البرازيل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة الأمريكية في قائمة أكثر الدول إصابة بفيروس كورونا.البرازيل فيروس كورونا الجديد 23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441 08:30 AM Advertisements العدد الإجمالي للإصابات وصل لمليونين و227514 والضحايا 82771 البرازيل: تسجيل 67860 إصابة جديدة و1284 وفاة إضافية بكورونا البرازيل: تسجيل 67860 إصابة جديدة و1284 وفاة إضافية بكورونا سجلت البرازيل 67860 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 1284 وفاة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى مليونين و227514 والوفيات إلى 82771. وتحتل البرازيل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة الأمريكية في قائمة أكثر الدول إصابة بفيروس كورونا. الكلمات المفتاحية ، البرازيل: تسجيل 67860 إصابة جديدة و1284 وفاة إضافية بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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