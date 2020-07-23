شكرا لمتابعة خبر عن " أنا ابنك الذي لم يمت " تفاصيل لقاء الحازمي بقاتل ابنه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف طلال دخيل الحازمي، ما دار في لقاءه بوالد المجني عليه سعود بن فيصل الحازمي، بعد تنازله عن القصاص.

وأوضح طلال أنه فور علمه بتنازل والد القتيل عن القصاص قطع عهدًا على نفسه بأن يزوره فور خروجه من السجن لتقبيل رأسه، بحسب عكاظ.

وأشار إلى أن استقباله له كان كبيرا، قائلا له: " أنا ابنك الذي لم يمت وأنت بمثابة والدي، وموقفك هذا لن أنساه ما حييت واستقبالك هذا جعلني أرتاح أكثر من الذنب الذي ما زلت نادما عليه " .

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يذكر أن مشاجرة وقعت بين طلال وخال المجني عليه بمنطقة صحراوية قبل 6 سنوات، وقام القتيل (سعود) بمناصرة خاله ضد طلال الذي هرب من الموقع مستخدماً مركبته، إلا أن المجني عليه لحقه على قدميه ما أدى إلى دهسه.