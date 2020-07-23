شكرا لمتابعة خبر عن أمانة جدة تغلق 3 فروع لشركة ملابس شهيرة بسبب كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): على خلفية رصد حالات إصابة بفيروس كورونا في مركز تسوق ملابس شهير في جدة، أغلقت أمانة المحافظة 3 فروع للشركة في ثلاثة أسواق شهيرة. على خلفية رصد حالات إصابة بفيروس كورونا في مركز تسوق ملابس شهير في جدة، أغلقت أمانة المحافظة 3 فروع للشركة في ثلاثة أسواق شهيرة. ويأتي ذلك لعدم تقيد الشركة بالاحترازات الوقائية من تفشي فيروس كورونا. وكان مواطن قد أبلغ عن وجود إصابات في أحد الفروع، وعلى الفور تم توجيه مراقبي البلديات المعنية، وجرى التأكد من الواقعة.

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