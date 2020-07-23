بدءا من اليوم..عودة المواطنين ومرافقيهم من الكويت بدون تصريح مسبق

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الرياض - علي القحطاني - خالد الظفيري (صدى): أعلنت سفارة المملكة في الكويت، أنه بدءا من اليوم الخميس، يتم فتح المنافذ البرية لعودة المواطنين والمواطنات السعوديين وأفراد أسرهم لأرض الوطن بدون تصريح مسبق. أعلنت سفارة المملكة في الكويت، أنه بدءا من اليوم الخميس، يتم فتح المنافذ البرية لعودة المواطنين والمواطنات السعوديين وأفراد أسرهم لأرض الوطن بدون تصريح مسبق. وكذلك السماح لمرافقيهم من العمالة المنزلية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها.

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