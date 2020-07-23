شكرا لمتابعة خبر عن ‏«الجميح القابضة» تعقد جمعيتها العمومية وتشكل مجلس المديرين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

كشفت شركة الجميح القابضة عن عقد الشركاء جمعية عمومية يوم 20 يوليو الجاري في مدينة الرياض، حيث وافقت الجمعية وبإجماع الشركاء الحاضرين على إعادة تشكيل مجلس المديرين برئاسة الشيخ حمد بن عبدالعزيز الجميح، وعضوية مجموعة من أبناء وأحفاد المؤسسين.

كما اعتمدت الجمعية العمل على تحويل الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة بعد استكمال الأطر والهياكل التنظيمية اللازمة.

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وبهذه المناسبة صرح رئيس مجلس المديرين الشيخ حمد بن عبدالعزيز الجميح أن هذه الجمعية تعد خطوة تاريخية هامة في تعزيز مسيرة هذه الشركة الوطنية الكبرى التي تأسست منذ أكثر من 80 عاماً على أيدي المشائخ محمد العبدالله الجميح «رحمه الله» ومحمد بن عبدالعزيز الجميح «رحمه الله» وعبدالرحمن بن عبدالعزيز الجميح «رحمه الله» وحمد بن عبدالعزيز الجميح، حتى أصبحت كياناً تجارياً وصناعياً هاماً في خدمة الاقتصاد السعودي والمملكةالعربية السعودية، حيث أكدت هذه الجمعية حرص المجتمعين على التمسك بالمبادئ والقيم التي ورثوها من المؤسسين والعمل سوياً وفقاً لهذه المبادئ.

وثمن الشيخ حمد بن عبدالعزيز الجميح حرص الشركاء على التكاتف والتعاون لإكمال بناء وتطور الشركة لتستمر كما أراد لها المؤسسون صرحاً شامخاً في اقتصاد هذا الوطن المعطاء في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، مؤكداً تطلعه إلى مستقبل مشرق بحول الله تعالى وتوفيقه.