وفاة مواطن فلسطيني بفيروس كورونا في السعودية

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الليلة، تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية في المملكة العربية السعودية للمواطن يوسف كامل عيد الحاوي (78) عاما، جراء اصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وبوفاة المواطن الحاوي، ترتفع الحصيلة الإجمالية لعدد وفيات فيروس كورونا المستجد في صفوف الجاليات الفلسطينية في عديد الدول حول العالم إلى 192 حالة وفاة.

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وكانت وزارة الخارجية قد أكدت في تقريرها ليوم الأربعاء، تسجيل 191 حالة وفاة، و 3760 إصابة بفيروس كورونا المتسجد، و 1623 حالة تعافي في صفوف الجاليات الفلسطينية في العالم.

وبينت أن الوفيات الجديدة جاءت كالتالي (1 فنزويلا 2 العراق 1 أمريكا)، والإصابات (3 البرازيل، 2 الجزائر، 30 أمريكا، 40 العراق)، أما حالات التعافي فسجلت في تشيلي (1) والعراق (54).