نادك تعلن فتح باب التقديم في برنامج تطوير الخريجين المنتهي بالتوظيف

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تعلن الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) عن فتح باب التقديم في برنامج تطوير الخريجين (التدريب المنتهي بالتوظيف) لخريجي الجامعات في مختلف التخصصات للعمل في المجالات التالية:
– المبيعات
– الأنظمة
– التوزيع
– أساسيات الأعمال
– المالية
– المنتجات
– الإشراف
الشروط:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (رجال فقط).
– حاصل على درجة البكالوريوس (لا يشترط تخصص محدد).
– إجادة اللغة الإنجليزية بطلاقة.
– مهارات في التواصل وسرعة التعلم وإدارة الوقت.
– مؤهل للإلتحاق في برنامج تمهير.
نبذة عن البرنامج:
البرنامج التطويري للخريجين الجدد هو برنامج تدريب منتهي بالتوظيف (عبر برنامج تمهير)، يقام في مدينة (الرياض) بعدد مقاعد (15) ويشمل حزمة من البرامج الموجهة لتطوير المهارات الشخصية والفنية من خلال (التدريب على رأس العمل، التعلم من خلال الملاحظة والمتابعة، التوجيه والإرشاد، الدورات التدريبية).
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/3fRRi2t
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