المركز الوطني للتدريب الإنسائي يعلن فرص توظيف في مشاريع أرامكو

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يعلن المركز الوطني للتدريب الإنشائي بالنعيرية عن فتح باب التسجيل (للدفعة العاشرة) في برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف لدى إحدى الشركات المحلية أو العالمية العاملة في تنفيذ مشاريع شركة أرامكو السعودية لحملة الثانوية العامة أو الصناعية على النحو التالي:
مجالات التدريب:
– الكهرباء
– تركيب الأنابيب
– اللحام
– الأمن والسلامة المهنية
– الآلات الدقيقة
الشروط:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– حاصل على شهادة الثانوية العامة أو الصناعية.
– أن لا يكون قد سبق دعمه من صندوق الموارد البشرية.
– أن لا يقل العمر عن 18 ولا يزيد عن 30 سنة.
– أن يكون لائق طبياً.
معلومات حول البرنامج:
– مدة التدريب 9 أشهر بمكافأة شهرية لا تقل عن 3000 ريال.
– رواتب مجزية بعد التخرج والعمل في مشاريع الشركات المتعاقدة مع أرامكو.
– مقر التدريب في المركز الوطني للتدريب الإنشائي بمحافظة النعيرية.
– الحصول على شهادة دبلوم مشارك معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
– تأمين طبي للمتدرب.
للإطلاع على أهم الأسئلة والأجوبة حول البرنامج: إضغط هنا
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم من اليوم الأربعاء 1441/12/1هـ من خلال تعبئة النموذج على الرابط: http://bit.ly/31iGlPv
تفاصيل أكثر:
https://www.wadhefa.com/job_a…
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