صيدليات النهدي تعلن فتح التوظيف للجنسين في الرياض و جدة و الدمام

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تعلن شركة النهدي الطبية (صيدليات النهدي) عن فتح باب التوظيف (للسعوديين والسعوديات) لشغل وظائف صيدلي (Saudi Pharmacist) في كافة فروعها بكل من (الرياض، جدة، الدمام) على النحو التالي:
الشروط:
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (الصيدلة).
– إجادة اللغة الإنجليزية والعربية.
– لا يشترط الخبرة.
الوصف الوظيفي:
– ضمان جاهزية المتجر من خلال مراقبة الامتثال واستعداد الموظفين والتحقق من الزي الرسمي.
– معالجة الوصفات الطبية وصرف الأدوية عن طريق مراجعة وتفسير وصف الطبيب.
– تقديم المشورة بشأن الجرعة والتخزين والآثار الجانبية والتفاعل الدوائي.
– تثقيف العملاء حول الاستخدام السلسم للمعدات الطبية (مثل أجهزة قياس السكر) وغيرها.
– ضمان الامتثال على مستوى المتجر لسياسات وإجراءات الصحة والسلامة.
– الحفاظ على المعرفة الدوائية من خلال حضور ورش العمل التعليمية ومراجعة المنشورات المهنية.
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم من اليوم الأربعاء 1441/12/1هـ (الموافق 2020/7/22) عن طريق الروابط التالية:
– للتقديم على وظائف الرياض: إضغط هنا
– للتقديم على وظائف جدة: إضغط هنا
– للتقديم على وظائف الدمام: إضغط هنا
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