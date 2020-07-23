صيدليات النهدي تعلن فتح التوظيف للجنسين في الرياض و جدة و الدمام

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تعلن شركة النهدي الطبية (صيدليات النهدي) عن فتح باب التوظيف (للسعوديين والسعوديات) لشغل وظائف صيدلي (Saudi Pharmacist) في كافة فروعها بكل من (الرياض، جدة، الدمام) على النحو التالي:

الشروط:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (الصيدلة).

– إجادة اللغة الإنجليزية والعربية.

– لا يشترط الخبرة.

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الوصف الوظيفي:

– ضمان جاهزية المتجر من خلال مراقبة الامتثال واستعداد الموظفين والتحقق من الزي الرسمي.

– معالجة الوصفات الطبية وصرف الأدوية عن طريق مراجعة وتفسير وصف الطبيب.

– تقديم المشورة بشأن الجرعة والتخزين والآثار الجانبية والتفاعل الدوائي.

– تثقيف العملاء حول الاستخدام السلسم للمعدات الطبية (مثل أجهزة قياس السكر) وغيرها.

– ضمان الامتثال على مستوى المتجر لسياسات وإجراءات الصحة والسلامة.

– الحفاظ على المعرفة الدوائية من خلال حضور ورش العمل التعليمية ومراجعة المنشورات المهنية.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الأربعاء 1441/12/1هـ (الموافق 2020/7/22) عن طريق الروابط التالية:

– للتقديم على وظائف الرياض: إضغط هنا

– للتقديم على وظائف جدة: إضغط هنا

– للتقديم على وظائف الدمام: إضغط هنا

