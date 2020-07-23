فيس بوك ستقدّم إعدادات أمان وخصوصية جديدة لتطبيقها ماسنجر

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أعلنت شركة فيس بوك اليوم بأنها ستُقدّم في تطبيقها ماسنجر عناصر تحكم جديدة خاصة بأمان وخصوصية المستخدم، وهنا أشارت الشركة بأنها قريبًا ستختبر هذه الإعدادات الجديدة التي من شأنها أن يقرر المستخدم بمن يمكنه مراسلته أو الاتصال به مباشرة، ومن يذهب إلى مجلد الطلبات، ومن لا يمكنه مراسلته أو الاتصال به على الإطلاق.

من جانبه، هذه الميزات نوعًا ما شبيهة بالتي قدّمها التطبيق الآخر انستجرام في ديسمبر الماضي، والتي معها أضافت المزيد من عناصر التحكم الدقيقة للمراسلة، وليس هذا فحسب، بل أعلنت فيس بوك أيضًا بأن ماسنجرها سيدعم قريبًا ميزة طمس الصور المرسلة تلقائيًا من قبل المستخدمين الذين ليسوا بالفعل أصدقائك.

أخيرًا، يعمل ماسنجر الآن على جعل ميزة قفل التطبيق رسمية للجميع، والتي وفّرت طبقة إضافية من الأمان إلى المحادثات..، وهذا من خلال مطالبة المستخدم بالمصادقة بواسطة بصمة الإصبع أو الوجه قبل الوصول للرسائل، على أن تكون هذه الميزة متاحة منذ هذه اللحظة على iOS، وقريبًا جدًا على أندرويد.

