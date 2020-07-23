سناب شات تضيف 9 مليون مستخدم نشط يوميًا في الربع الأخير

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أعلنت شركة سناب عن جذب تطبيقات سناب شات لما يقارب 9 مليون مستخدم نشط يوميًا خلال الربع المالي الثاني من 2020 الذي انتهى مع نهاية يونيو المنصرم ليصل عداد المستخدمين إلى 238 مليونًا مع نهاية الربع، وقد ساهمت هذه الزيادة في عداد المستخدمين النشطين للمساهمة في نمو إيرادات الإعلانات على المنصة لتصل 454 مليون دولار أمريكي.

ورغم تراجع إيرادات الإعلانات العامة لمعظم الشركات بالعالم بسبب تداعيات جائحة كورونا، إلا أن تطبيق سناب شات استمر بنتائج إيجابية.

تأتي الزيادة في عداد المستخدمين استمرارًا للنمو الذي تحققه الشركة أخر عامين، ويمثل نموًا بمقدار 17% لنفس الفترة بالعام الماضي.

ويقول إيفان شبييغل، مؤسس ورئيس شركة سناب، بأن التفاعل بين المستخدمين والانجذاب للمحتوى المنشور على المنصة ارتفع بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، كما أكد أن عدسات الواقع المعزز التي تتواجد على التطبيق كان لها السهم الأكبر في نمو الشركة المتواصل خلال الفترة الأخيرة حيث أن الزيادة في استخدام عدسات التطبيق ارتفعت بنحو 37% خلال الربع الأخير مقارنة مع نفس الفترة من 2019.

وتعتبر الزيادة في عداد المستخدمين على سناب شات ومختلف تطبيقات التواصل متوقعة هذه الفترة في ظل الحجز العالمي بسبب كورونا.

