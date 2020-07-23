كيفية تخفيف آلام أسفل الظهر بـ 6 حركات

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يعاني نحو 80% من الأشخاص من آلام أسفل الظهر في مرحلة ما من حياتهم، وغالبًا ما يتم علاج هذه المشكلة عن طريق وضع الفوط الساخنة أو تناول الإيبوبروفين، لكن هذه الخطوات تسكن الألم مؤقتًا مما يعني أنك ستواجه المزيد منه طوال اليوم.

آلام أسفل الظهر:

إذا كنت تعاني من آلام الظهر المزمنة، فقد حان الوقت لتترك المسكنات ومعالجة السبب الحقيقي لحالتك، وقد يكون الإرهاق، أو الجلوس بشكل سيئ طوال اليوم، كما يمكن أن يحدث ألم الظهر بسبب إصابة العظام أو الأربطة أو الأعصاب أو المفاصل.

وبحسب موقع Web MD الطبي، يمكن أن يكون ألم الظهر أيضًا علامة على السرطان أو مشاكل في الكلى أو إصابة في العمود الفقري، لذلك تحدث إلى طبيبك إذا واجهت أيًا من هذه الأعراض:

1- الشعور بالخدر.

2- الشعور بالوخز.

3- الشعور بالحمى، وحرقان أثناء التبول، أو التبول المتكرر، فقد تكون مصابًا بالعدوى.

4- مواجهة مشاكل في التحكم في الأمعاء أو المثانة.

5- الضعف في الفخذ أو الذراعين أو الساقين؛ وهذا قد يشير إلى تلف في الحبل الشوكي؛ لذلك اطلب المساعدة الطبية الفورية.

6- استشر طبيبك إذا كان الألم يمتد في ظهرك على طول الجزء الخلفي من الساق، فقد تعاني من عرق النسا.

7- اذهب للطبيب في حال زيادة الألم مع السعال أو الانحناء للأمام، يمكن أن يكون هذا علامة على انزلاق غضروفي.

علاج آلام أسفل الظهر في 6 حركات:

إلى جانب زيارة المعالج الطبيعي أو التدليك اليدوي من الجيد أن تقوم بتمديد عضلات أسفل الظهر بانتظام لتخفيف التوتر الذي ينتج عن الجلوس لفترات طويلة أو بسبب عدم ممارسة الرياضة.

طبق الأوضاع التالية وتوقف عندما تبدأ في الشعور بالألم، ويفضل ممارستها في الصباح والليل.

1- وضعية أبي الهول:

نم في مواجهة الأرض، وارفع جزءك العلوي، مع مراعاة وضع الكوعين في موازاة الأرض، وارفع رأسك ببطء، وابق على هذه الوضعية 10 ثوانٍ.

2- وضع القطة:

ضع أطرافك الأربعة وركبتيك على الأرض، ثم قم بالضغط على الأرض مع لفّ أعلى العمود الفقري كالقطّة، وابق على هذه الوضعية 30 ثانية، وتعمل هذه الحركة على تقوية الظهر والبطن والأكتاف والساقين والظهر.

3- الركبة مع الصدر:

افرد ظهرك على الأرض، واثنِ إحدى ركبتيك وشدها بيديك على صدرك لمدة 30 ثانية، ثم اتركها ببطء واستبدلها بالأخرى، وكرر هذا التمرين 10 مرات لكل واحدة.

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4- ثني الجسم:

اجلس في وضع السجود، مع مد الذراعين ورفع الكوعين عن الأرض..، مع جعل الأرداف بمحاذاة الكعبين، وابق على هذه الوضعية 30 ثانية.

5- تمدد الأطراف:

ضع أطرافك الأربعة على الأرض، وارفع يدك اليمنى مع قدمك اليسرى وادفع بقوتك في كلا الاتجاهين..، وابق على هذه الوضعية 10 ثوانٍ، ثم استبدل يدك اليمنى باليسرى، وقدمك اليسرى باليمنى، وأعد الحركة 10 مرات.

6- تمديد الظهر:

نم في مواجهة الأرض، مع وضع ذراعيك خلف ظهرك، ثم ارفع الجذع والقدمين قليلًا عن الأرض لمدة 5 ثوانٍ.



