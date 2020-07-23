لم يتطرق له مجلس الوزراء أو أي من اللجان الحكومية
قال وزير المالية محمد الجدعان، إنَّ ما نُقل عنه في إحدى الوكالات كان المقصود منه أنَّ خيار فرض ضريبة الدخل لا يمكن استبعاده منطقيًا، كخيارٍ متاح بالممارسات العالمية لميزانية الدولة.
وأضاف الجدعان، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنَّه كما قال المصدر المسؤول فهذا الخيار لم يتمَّ مناقشته في مجلس الوزراء، أو أيٍّ من المجالس واللجان الحكومية إطلاقًا، وليس خيارًا مطروحًا للنقاش.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير المالية: حديثي عن فرض ضريبة الدخل أنه خيار غير مستبعد عالميًا وليس مطروحًا للنقاش لدينا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.