السفارة بالكويت: فتح المنافذ البرية لعودة المواطنين ومرافقيهم إلى المملكة بدون تصريح مسبق

ابتداءً من اليوم

أعلنت السفارة السعودية بدولة الكويت، عن فتح المنافذ البرية لعودة المواطنين ومرافقيهم من العمالة المنزلية إلى المملكة بدون تصريح مسبق. وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت: يسر السفارة أن تعلن عن فتح المنافذ البرية لعودة المواطنين والمواطنات السعوديين وأفراد أسرهم؛ (زوج، زوجة، أبناء، والِدَيْن) لأرض الوطن بدون تصريح مسبق إبتداءً من اليوم، وكذلك لمرافقيهم من العمالة المنزلية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها.

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