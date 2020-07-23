

طرابلس 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واس

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على تكريم رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج عددا من الاستشاريين والأطباء الليبيين بمختلف التخصصات بكل من المستشفى الجامعي ومستشفى

الخضراء بطرابلس، تقديرا واعتزازا بما حققته هذه النخبة من الأطباء من نجاحات باهرة، من خلال إجراء مئات العمليات المعقدة في تخصصات مختلفة.

وأشارت إلى تأكيد المجلس الأعلى للقبائل الليبية أن الشعب الليبي سيقف إلى جانب الجيش أمام الأطماع التركية، موضحا أن الشعب وقبائله يدعمان الجيشين الليبي والمصري للدفاع

عن ليبيا والوقوف أمام أطماع الرئيس التركي رجب أردوغان في ثروات البلاد، وأن الليبيين لا يدعون للحرب، محذرين من تمادى تدفق الأسلحة والمرتزقة من تركيا .

وأنبأت عن توعد بحرية الجيش باستهداف أي قطعة معادية تدخل المياه الإقليمية لبلاده، مؤكدا وجود كافة الإمكانيات التي تتيح تحقيق ذلك وحذر تركيا من الاقتراب.

ونقلت إعلان الخارجية الأمريكية أن واشنطن تجري محادثات مع جميع الأطراف المعنية بالأزمة الليبية بمن فيها الجانب التركي، مضيفة أن الولايات المتحدة تسعى لاستئناف المفاوضات

الليبية، في إطار ميثاق الأمم المتحدة ومخرجات مؤتمر برلين.

وتناولت إعلان وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم عن وجود اتفاق في الرؤى بين الجزائر وروسيا من أجل الوصول إلى حل سياسي في ليبيا، موضحا خلال ندوه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، إن هناك تنسيق وتشاور مستمر بين الجزائر وروسيا حول العديد من القضايا الدولية والأزمات في المنطقة، مشددا على أن الحل السياسي يجب أن يشمل جميع أطراف الشعب في ليبيا.

وعرجت صحف ليبيا على تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده لم تحاول أبدا وضع أي رهانات في اللعبة الليبية، وتولي اهتماما خاصا لمهمة الوقف الفوري للأعمال العدائية هناك، مشددا على ضرورة الحفاظ على الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بهذه الحالة.

// انتهى //

07:34ت م

0014





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / اهتمامات الصحف الليبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.