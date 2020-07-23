السعودية اليوم / زلزال بقوة 6.6 درجات يضرب جنوب غرب الصين



بكين 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجات على مقياس ريختر جنوب غرب الصين اليوم.

وأوضح مركز شبكات الزلازل الصيني أن الزلزال ضرب محافظة نييما في الساعة 4:07 صباح اليوم، بالتوقيت المحلي، مضيفا أنه تم رصد مركز الزلزال عند ملتقى خط عرض 33.19 درجة شمالا وخط طول 86.81 درجة شرقا وعلى عمق 10 كلم، وقد أطلقت المحافظة استجابة للطوارئ، فيما ظلت خدمات الاتصالات والكهرباء وإمدادات المياه طبيعية في المحافظة.

ولم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

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07:27ت م

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