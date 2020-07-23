اقتصادي / وكالة التصنيف الائتماني العالمية "ستاندرد آند بورز" تؤكد تصنيف أستراليا عند مستوى AAA الممتاز



كانبيرا 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واس

أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "ستاندرد آند بورز" تصنيف أستراليا عند مستوى AAA الممتاز وذلك على الرغم من إعلان الحكومة الفيدرالية الأسترالية أن أزمة

وقالت الوكالة إنها يمكن أن تخفض تصنيفها لأستراليا في السنوات القادمة بحال عدم قيام الحكومة الأسترالية بإصلاح الميزانية وسداد الديون، أو بحال ثبوت أن الركود بسبب أزمة كورونا سيكون أعمق وسيستمر لفترة أطول من المتوقع.

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07:00ت م

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كانبيرا 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واسأكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "ستاندرد آند بورز" تصنيف أستراليا عند مستوى AAA الممتاز وذلك على الرغم من إعلان الحكومة الفيدرالية الأسترالية أن أزمة كورونا تسببت في عجز قياسي في الميزانية الفيدرالية.وقالت الوكالة إنها يمكن أن تخفض تصنيفها لأستراليا في السنوات القادمة بحال عدم قيام الحكومة الأسترالية بإصلاح الميزانية وسداد الديون، أو بحال ثبوت أن الركود بسبب أزمة كورونا سيكون أعمق وسيستمر لفترة أطول من المتوقع.// انتهى //07:00ت م0012

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