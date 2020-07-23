السعودية اليوم / ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 133 حالة وفاة



كانبيرا 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واس

أعلنت السلطات الصحية في ولاية فيكتوريا الأسترالية عن تسجيل 403 إصابات جديدة بفيروس

الولاية إلى 49 حالة وفاة، وفي أستراليا إلى 133 حالة وفاة.

أما على الصعيد الوطني فقد وصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 12896 إصابة تعافى منها 8653 شخصا.

// انتهى //

06:20ت م

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كانبيرا 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية في ولاية فيكتوريا الأسترالية عن تسجيل 403 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية بالإضافة إلى وفاة خمسة أشخاص، مما يرفع عدد الوفيات فيالولاية إلى 49 حالة وفاة، وفي أستراليا إلى 133 حالة وفاة.أما على الصعيد الوطني فقد وصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 12896 إصابة تعافى منها 8653 شخصا.// انتهى //06:20ت م0011

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