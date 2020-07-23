السعودية اليوم / انطلاق فعاليات مهرجان السمن والسمين في مركز الأثب ببلّحمر



أبها 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واس

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة،أمس، فعاليات مهرجان "السمن والسمين" ، الذي يقام على مدى خمسة أيام في السوق الشعبي بمركز الأثب ببلّحمر ( شمال مدينة أبها 80 كلم).

وأكد سمو أمير منطقة عسير على السعي الحثيث للوصول بالمنطقة للعالمية وفق خطط تنموية متواصلة بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود و سمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- مشيرا إلى أن المهرجانات تتواصل لإبراز الكنوز الثقافية والمنتوجات الزراعية إضافة لمواصلة استثمار ميزة المنطقة سياحيا و جغرافيا.

وأثنى الأمير تركي بن طلال على همم أهالي مراكز باللحمر بسهولها وجبالها وسقوفها لتكون نقطة جذب سياحي، شاكرا أهالي مراكز بللحمر والأثب والمأوين وبيحان التي بدأت تستثمر قدرات شبابها، وأفكار رجالها لصناعة ميز سياحية وتجارية لجذب الزوار.

واشتملت فعاليات المهرجان - الذي يهدف إلى صناعة استدامة اقتصادية ومجتمعية وبيئية كما يستهدف توسيع النطاق التسويقي لمنتجات الأهالي والتعريف بها وعرضها بالطرق المثلى - مشاركة أكثر من 200 مواطن من مربي الأنعام ومنتجي السمن بالمنطقة.

وتضمنت الفعاليات المصاحبة للمهرجان سباق الفروسية وعرض الخيول الأصيلة وعرض لأصائل الإبل ونوادر الأغنام وبرامج تثقيفية لمربي الأنعام وجناح لعرض أنواع عديدة من السمن الذي ينتجه مربي الماشية في المنطقة ويشارك في صناعته العديد من الأسر المنتجة.

وأكد رئيس بلدية بللحمر المشرف على المهرجان المهندس عبدالله الأسمري، تطبيق كافة البروتوكولات الصحية والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس

// انتهى //

06:11ت م

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أبها 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واسافتتح صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة،أمس، فعاليات مهرجان "السمن والسمين" ، الذي يقام على مدى خمسة أيام في السوق الشعبي بمركز الأثب ببلّحمر ( شمال مدينة أبها 80 كلم).وأكد سمو أمير منطقة عسير على السعي الحثيث للوصول بالمنطقة للعالمية وفق خطط تنموية متواصلة بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود و سمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- مشيرا إلى أن المهرجانات تتواصل لإبراز الكنوز الثقافية والمنتوجات الزراعية إضافة لمواصلة استثمار ميزة المنطقة سياحيا و جغرافيا.وأثنى الأمير تركي بن طلال على همم أهالي مراكز باللحمر بسهولها وجبالها وسقوفها لتكون نقطة جذب سياحي، شاكرا أهالي مراكز بللحمر والأثب والمأوين وبيحان التي بدأت تستثمر قدرات شبابها، وأفكار رجالها لصناعة ميز سياحية وتجارية لجذب الزوار.واشتملت فعاليات المهرجان - الذي يهدف إلى صناعة استدامة اقتصادية ومجتمعية وبيئية كما يستهدف توسيع النطاق التسويقي لمنتجات الأهالي والتعريف بها وعرضها بالطرق المثلى - مشاركة أكثر من 200 مواطن من مربي الأنعام ومنتجي السمن بالمنطقة.وتضمنت الفعاليات المصاحبة للمهرجان سباق الفروسية وعرض الخيول الأصيلة وعرض لأصائل الإبل ونوادر الأغنام وبرامج تثقيفية لمربي الأنعام وجناح لعرض أنواع عديدة من السمن الذي ينتجه مربي الماشية في المنطقة ويشارك في صناعته العديد من الأسر المنتجة.وأكد رئيس بلدية بللحمر المشرف على المهرجان المهندس عبدالله الأسمري، تطبيق كافة البروتوكولات الصحية والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا في كل أقسام وفعاليات المهرجان لضمان صحة الجميع داعيا جميع زوار المهرجان إلى ضرورة الالتزام بها لضمان صحة الجميع تحت شعار "نعود بحذر".// انتهى //06:11ت م0009

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