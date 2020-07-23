أحداث مسلسل الميراث الحلقة 106 جويريه تطلب من إبراهيم أن يجعل حور تكرهه

- 1/2
- 2/2
يعد مسلسل الميراث هو إحدى الأعمال الدرامية الخليجية المميزة هذا العام، فلقد لاحظنا هذا العام تطوراً كبيراً فى المجال الفني السعودي و الخليجي عامتاً، فبعد مجموعة الأعمال المميزة فى رمضان 2020، و التى تناولت أفكار مختلفة درامية و إجتماعية و تاريخية مثل مسلسل أم هارون الكويتي، مسلسل جنة هلي، مسلسل فى ذاكرة الظل، مسلسل مليار ريال، مسلسل الكون فى كفه، مسلسل هى و بناتها، مسلسل مانيكان، و فى الأخير مسلسل الميراث و الذى بدء عرضه فى بداية شهر مارس 2020 و إستمر إلى الأن، و يعرض الموسم الاول المكون من 250 حلقة حصرياً على قناة إم بي سي 1 السعودية من الاحد إلى الخميس فى تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت السعودية و 6 مساءً بتوقيت القاهرة.
يمكنكم متابعة حلقات مسلسل الميراث أولاً و قبل عرض الحلقة على التلفزيون بيوم كامل عبر موقع شاهد vip، و الذى يوفر الحلقة عبر الموقع للمشتركين فى باقة vip فقط قبل عرضها على التلفزيون.
هنا تجد أحداث الحلقه 105 من مسلسل الميراث
أحداث مسلسل الميراث الحلقة 106
- بتبداء أحداث الحلقه 106 من مسلسل الميراث على أخر مشهد فى الحلقه السابقه، وهو طلب إبراهيم أيد حور من والدتها جويريه، وكن جويريه تقوم بالرد عليه وتقول له أنها سوف تتبع الأصول والذي فيه الخير سيقدمه الله.
- تتحدث أم طلال مع أبنها طلال فى أنه يجب أن يخبر والده عن خبر طلاقه ومشكلته التى لم تحل حتى الأن.
- سحر بتطلب من والدها السفر والرجوع إلى مصر ولكن والدها يخبرها أنه هذا ليس الوقت المناسب للعوده للوطن، وخديجه تدخل عليهم وتخبرهم بأن إبراهيم طلب أيد حور من جويريه.
- حور تفرح كثيراً مع شهد بعدما طلب إبراهيم يدها من والدتها، وجويريه تدخل عليهم وتطلب التحدث مع حور بأنفراد في غرفتها.
- مشاعل تطمئن على ترف ولكن زيد يدخل عليها ويحزرها مره أخرى من التحدث مع ترف، ويخبرها أنها السبب في الطلاق بأصرارها على هذا الطلب ويجب أن تتحمل عواقب قرارها وحدها.
- جويريه تتحدث مره أخرى مع أبنتها حور وتخبرها أن إبراهيم لا يمتلك الشجاعه ليواجهنى هكذا بطلب يدك منى إلا إذا كان أخذ الضوء الأخضر منك أولاً، ولكن حور تخبرها أن كل هذا لا يهم وأن ما يهمها أنها موافقه عليه، وترد عليها جويريه بأنها سوف تكون دائماً فى صفها لإسعادها هي وأختها شهد.
- فارس يتحاور مع إبراهيم ويصفه بالغبي في هذا القرار لأن جويريه لن توافق على طلبه الزواج من بنتها، ولكن إبراهيم يعترف له بحبه الشديد لحور من أول يوم له بالشركه، وأنه وافق أن ينضم في هذه المصيبه التى تخطط لها جويريه ليقترب أكثر من حور ويتزوجها.
- جويريه تقوم بالأتصال على إبراهيم وتخبره بأنها تريد التحدث في موضوع حور معه فى مكتبه بالشركه.
- ديما تتحدث مع زوجها ماجد ولم تخبره بخبر أنها حامل ولكن ياسمين تخبرها أن العواقب وخيمة على أستمرارها في هذه الكذبه خصوصاً أن جميع أولاده أصبحوا يعلمون وهم يكرهونك وبالتأكيد سيستغلون هذا ضدك.
- هبة وسراب يتحدثون عن زوج أمهم وأن ما فعلته خطأ كبير وأن الوقت هذا بالتحديد صعب جداً عليهم.
- جويريه بتذهب إلي إبراهيم في مكتبه وتخبره بأن فعلته هذه لن تمر مرور الكرام وأنه كما جعل بنتها تحبه سوف تجعلها تكرهه وبواسطتك أنت شخصياً، وأمرته بأنه يخبرها بعدم حبه لها وأن كل هذا كان مجرد كذبة وجنون عليها.
- وإلي هذا الحد تنتهى أحداث الحلقه 106 من مسلسل الميراث.