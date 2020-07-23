شكرا لمتابعة خبر عن صور من تشييع جثامين ضحايا جريمة الأحساء الغامضة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الأحساء (صدى):

وثقت مجموعة من الصور، جانبًا من تشييع جثامين الـ 5 أشقاء، ضحايا جريمة الأحساء المروعة، الذين عُثر عليهم مقتولين في منزلهم.

وكان الطب الشرعي قام بتشريح الجثث يوم الأحد الماضي، بأمر من النيابة العامة للكشف عن تفاصيل الواقعة الغامضة.

وكانت الجهات الأمنية بالأحساء باشرت بلاغا عن وفـاة شاب وأربع فتيات من أسرة واحدة، بمنزلهم، في شبهة جنائية.

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