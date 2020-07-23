الهيئة العامة للزكاة والدخل توضح الفرق بين الضريبة الانتقائية والقيمة المضافة

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن هناك فرقًا بين الضريبة الانتقائية، وضريبة القيمة المضافة.

وفي رد حساب العناية بالعملاء التابع للهيئة العامة للزكاة والدخل الموثق بموقع التغريدات القصيرة (تويتر)، على استفسار مغرد حول تسجيل بيع المشروبات الغازية والعصائر المحلاة كمعفى من الضريبة في البقالة.. كون المنتج أُخذت عليه ضريبة انتقائية ومضافة من قبل المورد، أكدت أن الضريبتين مفروضتان على المنتجات المستفسر عنها.

القيمة المضافة والضريبة الانتقائية

وأشارت الهيئة العامة للزكاة والدخل إلى أنه توجد 3 فروق جوهرية بين القيمة المضافة والضريبة الانتقائية.

وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن القيمة المضافة هي ضريبة مباشرة على معظم السلع وتفرض على القيمة المضافة للعمليات التجارية، موضحة أن هذه الضريبة تُفرض تعزيزًا لموارد الدولة وحماية للاقتصاد من تأثير الأزمات، وتكون بنسبة ثابتة على جميع السلع والخدمات التي يتم تطبيقها عليها.

وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن الضريبة الانتقائية، هي ضريبة مباشرة على سلع معينة كالمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته، مشيرة إلى أن سبب فرضها على سلع بعينها يأتي من كونها ذات ضرر على الصحة العامة أو البيئة أو ‏على السلع الكمالية، ويتم فرضها بنسب مختلفة تتفاوت من سلعة لأخرى.

تطبيق القيمة المضافة

وأعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، دخول قرار رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% حيز التنفيذ في الأول شهر يوليو الجاري وذلك على جميع السلع والخدمات الخاضعة لها في الأسواق التجارية.

ودعت الهيئة العامة إلى الزكاة والدخل جميع المكلفين المسجلين في ضريبة القيمة المضافة إلى التحقق من جاهزية منشآتهم، والتعرف على كل الأحكام الانتقالية المرتبطة برفع نسبة الضريبة، وذلك من خلال مراجعة الدليل الإرشادي للأحكام الانتقالية المتعلقة برفع نسبة ضريبة القيمة المضافة، ويمكن الإطلاع عليه عبر الرابط التالي (من هنا)

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كما دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل، المواطنين والمقيمين التأكد من عناصر الفاتورة الضريبية، وهي:

اسم المتجر

تاريخ الشراء

الرقم الضريبي

خانة ضريبة القيمة المضافة

وحثت الهيئة العامة للزكاة والدخل، الجميع على التعاون معها والإبلاغ عن أي منشأة مخالفة في حال عدم توفر تلك العناصر، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة (من هنا) أوعبر تطبيق (الضريبة المضافة) للهواتف الذكية.

ودعت هيئة الزكاة والدخل المكلفين الراغبين بالحصول على مزيد من المعلومات بشأن الأنظمة الضريبية في المملكة والامتثال لأحكامها، لزيارة موقعها الرسمي، أو التواصل مع الهيئة من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، أو عبر حساب الهيئة الخاص بالعناية بالعملاء في تويتر (@GAZT_CARE) (من هنا)

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