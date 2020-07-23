تود السفاره في المنامه إحاطة المواطنين السعوديين القادمين إلى مملكة البحرين عبر مطار البحرين الدولي(ترانزيت)،أنه سوف يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها بمملكة البحرين ومن ذلك الحجر الصحي (لمدة ١٠ أيام)،ولذلك جرى التنويه ،مع تمنياتنا للجميع بدوام الصحة والعافية.
تنويه
إبتداءً من اليوم،تود السفارة بالمنامة أن تعلن عن إمكانية عودة المواطنين السعوديين المتواجدين بمملكة البحرين الراغبين بالعودة إلى المملكة العربية السعودية عبر جسر الملك فهد بدون تصريح مسبق، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها بالمملكة.مع تمنياتنا للجميع بعودة آمنه
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة في البحرين:
إمكانية عودة المواطنين عبر جسر الملك فهد بدون تصريح مسبق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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