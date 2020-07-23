السعودية اليوم / فرنسا تسجل 998 إصابة جديدة بفيروس كورونا



باريس 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية اليوم تسجيل 998 إصابة جديدة بفيروس

وقالت الوزارة في بيان إن أعداد الوفيات في فرنسا بلغ 30172 بعد تسجيل سبع حالات وفاة جديدة.

وأشار البيان إلى تراجع أعداد المصابين المنومين في المستشفيات إلى 6366 فردا كما انخفض عدد الأشخاص في وحدات العناية المركزة إلى 445 فردا.

// انتهى //

04:01ت م

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باريس 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الفرنسية اليوم تسجيل 998 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد- 19) خلال ال 24 ساعة الماضية ليرتفع الاجمالي إلى 178336 إصابة.وقالت الوزارة في بيان إن أعداد الوفيات في فرنسا بلغ 30172 بعد تسجيل سبع حالات وفاة جديدة.وأشار البيان إلى تراجع أعداد المصابين المنومين في المستشفيات إلى 6366 فردا كما انخفض عدد الأشخاص في وحدات العناية المركزة إلى 445 فردا.// انتهى //04:01ت م0297

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