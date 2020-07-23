السعودية اليوم / موريتانيا تسجل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا



نواكشوط 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واس

أعلن مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف اليوم، عن تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس

وأضاف المسؤول الصحي الموريتاني خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضع الوبائي في البلاد، أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة اثر إجراء 594 تحليًلا مخبريًا، مشيرًا إلى أنه تم تسجيل 151 حالة تعاف من الفيروس، ليصبح عدد المتعافين 3977 شخصًا.

وتحدث عن استقرار عدد المتوفين من هذا الوباء عند 155 حالة وفاة.

// انتهى //

03:43ت م

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نواكشوط 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واسأعلن مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف اليوم، عن تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 6027 حالة مؤكدة في البلاد.وأضاف المسؤول الصحي الموريتاني خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضع الوبائي في البلاد، أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة اثر إجراء 594 تحليًلا مخبريًا، مشيرًا إلى أنه تم تسجيل 151 حالة تعاف من الفيروس، ليصبح عدد المتعافين 3977 شخصًا.وتحدث عن استقرار عدد المتوفين من هذا الوباء عند 155 حالة وفاة.// انتهى //03:43ت م0296

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