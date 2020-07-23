شكرا لقرائتكم خبر عن 66 ألف وحدة إنارة تضيء أنفاق مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

أكدت أمانة العاصمة المقدسة اكتمال صيانة كافة الأنفاق التي تشرف عليها وعددها 58 نفقا بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عبر جهاز فني متخصص وكوادر من مهندسين ومشرفين وفنيين.

صيانة ومراقبة

وأشارت إلى أن أعمال الصيانة الكهربائية والميكانيكية للأنفاق شملت 39 محطة تحكم، و66.935 وحدة إنارة، وقرابة 599 مروحة تهوية، و42 مولدا كهربائيا احتياطيا بمحطات الأنفاق، و40 مضخة مياه بنظام إطفاء الحريق مرتفعة الضغط، و37 خزان مياه بنظام إطفاء الحريق علوية وسفلية، إضافة إلى صيانة نظام الحساب الآلي للأنفاق المتطورة وأجهزة الإحساس بغاز أول أكسيد الكربون بأنفاق السيارات، وأجهزة الإحساس بدرجات الحرارة والرطوبة بأنفاق المشاة، وأجهزة الإحساس بمدى الرؤية، وجهاز إحساس بسرعة تدفق الهواء، وتدفق مياه نظام الإطفاء للحريق، بالاضافة إلى لوحات التوزيع الرئيسية والفرعية بالداخل والخارج، و90 وحدة تكييف للهواء، وتجهيز الغرف الخاصة بتفتيش تمديد الكابلات ومحابس المياه.

وحدات الإنارة

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ولفتت إلى أن عدد وحدات الإنارة في مكة المكرمة بلغ 149.311 وحدة، و114.318 برجا وعمودا، و1581 لوحة توزيع، في حين حظيت إضاءة المشاعر المقدسة بأكثر من 21.185 وحدة إنارة، و4081 برجا وعمودا، وأكثر من 361 لوحة توزيع، و900 كشاف تحت الجسور، و800 كشاف في مظلات المشاة التي تحتوي على 400 مروحة.

فرق ميدانية

ونفذت الأمانة حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا»، وتم تشكيل عدد من الفرق الميدانية للقيام بأعمال تطهير وتعقيم الطرق والشوارع الرئيسية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة للحد من انتشار فيروس كورونا، حرصا على سلامة الجميع، كما نفذت عددا من الحملات التوعوية والتثقيفية للمواطنين والمقيمين لتوعيتهم بأهمية اتباع الإرشادات الوقائية ووسائل النظافة العامة. وتضمنت الأعمال تطهير وتعقيم أكثر من 55 ألف موقع بمكة المكرمة شملت الأحياء العشوائية والمنشآت الحكومية والمساجد والجوامع والصرافات الآلية والمحاجر الصحية والإشارات الضوئية وأعمدة الإنارة والمرافق العامة، نفذها 657 فردا من القوى العاملة مدعومين بـ 302 آلة ومعدة.