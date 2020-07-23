شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز والان نبدء بالتفاصيل

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود. وأوضح بيان للديوان الملكي أن الصلاة أديت عليها أمس الأربعاء الموافق 1 /‏ 12 /‏ 1441هـ في مدينة الرياض. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، «إنا لله وإنا إليه راجعون».

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كانت هذه تفاصيل خبر وفاة والدة الأمير نهار

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