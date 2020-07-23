شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل الرصد الآلي لـمخالفة «تأمين» المركبات والان نبدء بالتفاصيل

فعّلت الإدارة العامة للمرور، أمس، تطبيق الرصد الآلي لمخالفة عدم وجود تأمين سار للمركبات، وأكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور في وقت سابق أنه نظرًا لزوال الظروف الاستثنائية التي أدت إلى تعليق نشاط عدد من خدمات تسجيل المركبات، وعودة الأوضاع إلى طبيعتها، واكتمال الربط الآلي لإجراءات التأمين على المركبات بسجلاتها لدى مركز المعلومات الوطني، تدعو الإدارة العامة للمرور ملاك المركبات كافة، للتحقق من التزامهم بأحكام نظام المرور، ولائحته التنفيذية، التي تنص على وجود تأمين سارٍ للمركبة.

من ناحيته، أوضح المختص بالاستشارات القانونية ونظام المرور والحوادث المرورية د. مساعد الربيش أنه في حال تم ضبط مخالفة سرعة، فإن الرصد الآلي يرصد تلقائيًا مخالفة عدم وجود تأمين على المركبة، وبعد كيلوات من الرصد الأول تم رصد مخالفة من المنصوص عليها في النظام، فإن الرصد الآلي لا يرصد مخالفة عدم وجود تأمين، ولكنه ينتظر مدة 10 أيام من المخالفة الأولى كي يرصد المخالفة الثانية.

ويقوم نظام الرصد الآلي بالبحث والفحص في سجل المركبة من خلال المخالفات، ومبلغها لا يقل عن 100 ريال، ولا تزيد على 150 ريالًا، مشيرًا إلى أن المسؤولين في الإدارة العامة للمرور وضعوا تقنية معينة لمراعاة أن سالكي الطريق لا يستطيعون فحص مركباتهم وهم في سفر، لذلك تم اختيار مهلة 10 أيام حتى يتمكن من تأمين مركبته.