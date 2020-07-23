شكرا لقرائتكم خبر عن 210 آلاف متعاف من «كورونا».. و2331 إصابة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، تسجيل 2331 حالة مؤكدة جديدة لفيروس «كورونا» المستجد، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 258.156 حالة، من بينها 45.157 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 2143 حالة حرجة، كما تم تسجيل 3139 حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 210.398 حالة.

وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة منها 41 % إناثا، و59 % ذكورا، وكبار السن 5 %، و10 % أطفال، و85 % بالغين، فيما بلغ عدد الوفيات 2601 حالة، بإضافة 44 حالة وفاة جديدة.

وأشارت إلى أنه تم إجراء 52.180 فحصًا مخبريًا جديدًا ليصل إجمالي عدد الفحوصات 2.837.054 فحصًا، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالميًا.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق «موعد» أو زيارة عيادات «تطمن»، التي هيأتها الصحة لخدمة مَنْ يشعر بأعراض الفيروس، أو الاتصال برقم مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية.