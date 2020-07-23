شكرا لقرائتكم خبر عن 21 محورا في خطة الأمن السيبراني بـ«حقوق الإنسان» الملك وولي العهد هنآ «أبي نادر» لفوزه برئاسة الدومينيكان والان نبدء بالتفاصيل
وتضمنت الخطة سياسة الأمن السيبراني بإدارة المشاريع المعلوماتية والتقنية، والوصول والعمل عن بعد، والأمن السيبراني للموارد البشرية، وإدارة هويات الدخول والصلاحيات، وإدارة استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث، والأمن السيبراني المتعلّق بالأطراف الخارجية، وأمن الشبكات والاتصالات، وأمن العمليات، والامتثال، واختبار الاختراق وإدارة الثغرات، والاستخدام المقبول للأصول، وإدارة الأصول، والتوعية بالأمن السيبراني، وإدارة حوادث وتهديدات الأمن السيبراني، وإدارة المخاطر، والتشفير، وحماية تطبيقات الويب، والأمن المادي، بالإضافة إلى سياسة البريد الإلكتروني، وإدارة حزم التحديثات والإصلاحات.
كانت هذه تفاصيل خبر 21 محورا في خطة الأمن السيبراني بـ«حقوق الإنسان»
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