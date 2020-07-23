شكرا لقرائتكم خبر عن 21 محورا في خطة الأمن السيبراني بـ«حقوق الإنسان» الملك وولي العهد هنآ «أبي نادر» لفوزه برئاسة الدومينيكان والان نبدء بالتفاصيل

اعتمد رئيس هيئة حقوق الإنسان د.عواد العواد، أمس، الخطة الإستراتيجية للأمن السيبراني، وعددًا من الوثائق المنظمة، من ضمنها أدوار ومسؤوليات الأمن السيبراني في الهيئة، وإحدى وعشرين سياسة مختصة بحوكمة الأمن السيبراني، وذلك بناءً على الأمر السامي الكريم.

وتضمنت الخطة سياسة الأمن السيبراني بإدارة المشاريع المعلوماتية والتقنية، والوصول والعمل عن بعد، والأمن السيبراني للموارد البشرية، وإدارة هويات الدخول والصلاحيات، وإدارة استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث، والأمن السيبراني المتعلّق بالأطراف الخارجية، وأمن الشبكات والاتصالات، وأمن العمليات، والامتثال، واختبار الاختراق وإدارة الثغرات، والاستخدام المقبول للأصول، وإدارة الأصول، والتوعية بالأمن السيبراني، وإدارة حوادث وتهديدات الأمن السيبراني، وإدارة المخاطر، والتشفير، وحماية تطبيقات الويب، والأمن المادي، بالإضافة إلى سياسة البريد الإلكتروني، وإدارة حزم التحديثات والإصلاحات.