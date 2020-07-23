شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يتلقى اتصالين من ولي عهد أبوظبي والرئيس اليمني والان نبدء بالتفاصيل

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- اتصالًا هاتفيًا، أمس الأول، من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلًا الله سبحانه أن يمتعه بموفور الصحة وتمام العافية.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- عن شكره لسموه على مشاعره الأخوية الصادقة.

كما تلقى الملك المفدى -أيده الله-، اتصالًا هاتفيًا، أمس، من الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلًا الله تعالى أن يديم عليه -أيّده الله- الصحة والعافية.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لفخامته على مشاعره الأخوية الصادقة.