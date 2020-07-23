شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يتلقى اتصالين من ولي عهد أبوظبي والرئيس اليمني والان نبدء بالتفاصيل
وأعرب خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- عن شكره لسموه على مشاعره الأخوية الصادقة.
كما تلقى الملك المفدى -أيده الله-، اتصالًا هاتفيًا، أمس، من الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلًا الله تعالى أن يديم عليه -أيّده الله- الصحة والعافية.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لفخامته على مشاعره الأخوية الصادقة.
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