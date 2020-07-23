شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ «السيسي» بذكرى اليوم الوطني لمصر والان نبدء بالتفاصيل
وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.
وأشاد -أيده الله- بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.
كما بعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة إلى لويس أبي نادر، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بجمهورية الدومينيكان.
وقال الملك المفدى: «يسرنا بمناسبة فوزكم بالانتخابات الرئاسية في جمهورية الدومينيكان، أن نبعث لكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح، ولشعب جمهورية الدومينيكان الصديق المزيد من التقدم والازدهار».
وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، إلى رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيًا لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق، المزيد من الرقي والازدهار، كما بعث سمو ولي العهد، برقية تهنئة، إلى لويس أبي نادر، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بجمهورية الدومينيكان .
وقال سموه : «يسعدني بمناسبة فوزكم بالانتخابات الرئاسية في جمهورية الدومينيكان، أن أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولشعب جمهورية الدومينيكان الصديق المزيد من التقدم والرقي».
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