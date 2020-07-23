شكرا لقرائتكم خبر عن ممرات آمنة للأشخاص ذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

أكد أمين العاصمة المقدسة م. محمد القويحص، أهمية بذل أقصى الجهود الممكنة من أجل تقديم أفضل وأرقى الخدمات لراحة حجاج بيت الله الحرام. وأشار خلال الجولة التفقدية أمس الأول على الخدمات البلدية والمرافق العامة بالمشاعر المقدسة، إلى الدعم اللامحدود من القيادة لتسخير جميع الإمكانات خلال جائحة «كورونا» لخدمة ضيوف الرحمن. واطلع على الاستعدادات والخدمات والإمكانات البشرية والآلية التي وفرتها وجندتها الأمانة لخدمة وراحة ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1441هـ. وشملت الجولة الوقوف على الخدمات البلدية بالمشاعر المقدسة، ومناقشة جاهزيتها، موجها بتنفيذ خطط النظافة والإصحاح البيئي والتطهير الوقائي والاهتمام بدورات المياه والعمل على توزيع صناديق النفايات الضاغطة بطريقة متوازنة وتغيير الصناديق القديمة وتطويرها، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التنقل بأريحية، وذلك بوضع ممرات ومداخل خاصة لهم لتمكينهم من الوصول لمناطق الخدمات وغيرها من المرافق المهمة.

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